Montesilvano un modello d' eccellenza per l' educazione infantile riconosciuto da Reggio Children

Importante risultato e riconoscimento per il Comune di Montesilvano sul fronte dei nidi a disposizione dei cittadini. L'amministrazione comunale, infatti, ha scelto da tempo il percorso educativo basato sul rinomato Reggio Children Approach, e la tessa presidente Tedeschi ha definito i nuovi nidi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Montesilvano un modello d'eccellenza per l'educazione infantile riconosciuto da Reggio Children

