(Adnkronos) – “Produciamo più di 8,5 milioni di scatole e abbiamo da sempre sentito la responsabilità di non demandare la gestione del rifiuto ai nostri clienti. È nato quindi il Logista Greenbox, che è una scatola che può essere riutilizzata”. Ciò avviene “grazie alla collaborazione del cliente finale che agisce come parte attiva del processo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Montesano (Logista): “Greenbox riutilizzabili fino a 4-5 volte, cliente parte attiva processo”