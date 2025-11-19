Monterchi auto rubata e fuga a piedi | fermati due sospetti rapinatori
Due uomini della provincia di Foggia sono stati arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento tra i boschi al confine tra Toscana e Umbria. Alla vista dei militari della Stazione di Monterchi, i due hanno abbandonato un’auto risultata rubata in Puglia e con targhe clonate, fuggendo a piedi. Il primo, 43 anni, è stato subito bloccato: era in possesso di una pistola funzionante con matricola alterata, 12 proiettili, maschere da teatro, passamontagna, guanti e chiodi a tre punte utilizzati per ostacolare gli inseguimenti. Il veicolo mostrava segni di effrazione ai sistemi di accensione. Le ricerche del secondo uomo, un 47enne, sono durate cinque ore e hanno coinvolto Carabinieri di Sansepolcro, Nuclei Forestali e un elicottero del 4° Nucleo Elicotteristi di Pisa. 🔗 Leggi su Lortica.it
