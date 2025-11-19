Montella torna operativo l' ufficio postale
L’ufficio postale di Montella riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.La nuova sede di piazza Degli Irpini, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
