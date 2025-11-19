Montella torna operativo l' ufficio postale

Avellinotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Montella riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis.La nuova sede di piazza Degli Irpini, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Lavori completati, torna operativo l'ufficio postale di Chiaravalle - Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede di Via Maria Montessori 37 a Chiaravalle, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della ... Si legge su corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Montella Torna Operativo Ufficio