Montagne immaginarie al circolo Rathaus un talk sulle sfide del futuro dei territori montani

Ilpiacenza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 22 novembre alle ore 17,30 al circolo Rathaus, nell’ambito del Festival Cartoline dalla Pianura Padana, si terrà il talk organizzato da Legambiente Piacenza sull’inchiesta del giornalista Michele Sasso "Montagne Immaginarie", un dialogo tra l’autore scrittore e giornalista de La Stampa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

