Montagna in prima linea un focus sulla rigenerazione dei territori montani
Arezzo, 19 novembre 2025 – “ Montagna in prima linea ”, un focus sulla rigenerazione dei territori montani. Parte dalla Toscana la campagna di Anbi nazionale dedicata alle aree interne. Un focus sulle aree montane e sui fenomeni da invertire che le interessano: spopolamento, riduzione dei servizi, scarsità di risorse per la manutenzione e la prevenzione del dissesto. Prende il via dalla Toscana la campagna promossa da Anbi (Associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue) per riportare al centro dell'agenda politica e istituzionale le aree interne e marginali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
