mondiali under 17 campaniello trascina gli azzurrini

Una doppietta di Thomas Campaniello ha trascinato l’Italia ai quarti di finale del Mondiale Under 17 in corso di svolgimento in Qatar. Nella sfida contro l’ Uzbekistan l’attaccante della Primavera dell’ Empoli ha infatti aperto le marcature nel primo tempo ribadendo in rete un traversone basso di Inacio respinto corto dal portiere, per poi firmare il nuovo vantaggio a metà ripresa con una bella girata di testa all’altezza del primo palo sugli sviluppi di un corner. All’83’, poi, sul 3-1 per gli azzurri (siglato da Idrissa) standing ovation per il 17enne di Certaldo, che ha trovato anche i suoi primi centri iridati dopo aver già lasciato il segno al campionato europeo, il quale lascia il campo sostituito da Borasio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

