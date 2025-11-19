Mondiali 2026 tutte le nazionali qualificate | decisi 42 dei 48 posti

Mentre la nazionale italiana di calcio dovrà passare dai play-off se vorrà evitare di guardare da casa i terzi Mondiali di fila, sono già 42 su 48 le selezioni che hanno strappato il loro biglietto per la Coppa del Mondo 2026 in Usa, Canada e Messico. Ecco tutte le squadre già qualificate e chi è ancora in ballo per la qualificazione. Concacaf (Nord-Centro America). Canada (Paese ospitante). Messico (Paese ospitante). Usa (Paese ospitante). Panama. Haiti. Curacao. Afc (Asia). Giappone. Iran. Uzbekistan. Corea del Sud. Giordania. Australia. Qatar. Arabia Saudita. Ofc (Oceania). Nuova Zelanda. Conmebol (Sudamerica). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: decisi 42 dei 48 posti

