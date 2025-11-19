Mondiali 2026 quando piccolo è bello | qualificata Curaçao arcipelago di 180mila abitanti

Piccolo per estensione con appena 444 chilometri quadrati di superficie (come la città di Ragusa, in Sicilia), e molto poco popolato – circa 180 mila abitanti, meno dei primi venti capoluoghi di provincia italiani – eppure protagonista di un sogno sportivo, con la qualificazione alla prossima. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Il Fatto Quotidiano. . Curaçao è lo Stato più piccolo della storia a qualificarsi ai Mondiali. Situata al largo delle coste del Venezuela, Curaçao è un’isola caraibica di circa 440 km quadrati e 185 mila abitanti (meno di Brescia, Parma, Trieste, Prato, …). Per la qu - facebook.com Vai su Facebook

È il Paese più piccolo di sempre a essersi qualificato nella storia dei Mondiali: case simili a quelle di Amsterdam, spiagge bianche e una cultura creola unica. Viaggio nell’isola caraibica che ha appena fatto la storia del calcio Vai su X

Curaçao ai Mondiali 2026, qualificazione da record: mai un paese così piccolo alla World Cup - L'Italia attende di conoscere la prima avversaria nei playoff per i Mondiali 2026. Riporta msn.com

Mondiali 2026, Capo Verde fa la storia e si qualifica/ È la nazione più piccola di sempre a riuscirci - A guidare la squadra verso i Mondiali 2026 sono poi stati gli esperti Steven Moreira, difensore con una carriera divisa tra Ligue 1 e MLS, Jamiro Monteiro, centrocampista e cervello della squadra che ... Scrive ilsussidiario.net

Favola Capo Verde, la nazione più piccola di sempre vola ai Mondiali 2026 - Il calcio della tecnologia e dei milioni di euro riesce ancora a raccontare favole fuori da ogni logica e destinate a riscrivere la storia. Riporta corrieredellosport.it