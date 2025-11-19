Mondiali 2026 Italia ai playoff | possibili avversarie e incastri del sorteggio
I gironi europei di qualificazione ai Mondiali 2026 si sono chiusi e per l’Italia è ufficiale: niente pass diretto, ma strada che passa ancora una volta dai playoff. Giovedì 20 novembre a Zurigo si terrà il sorteggio che definirà semifinali e finali che assegneranno gli ultimi quattro posti europei per la fase finale in USA, Canada e Messico. Le europee già qualificate al Mondiale. Hanno staccato il biglietto per il Mondiale come vincitrici dei rispettivi gironi: Germania. Svizzera. Scozia. Francia. Spagna. Portogallo. Olanda. Austria. Norvegia. Belgio. Inghilterra. Croazia. L’Italia, chiudendo seconda nel Gruppo I, dovrà invece passare dal tabellone supplementare. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
