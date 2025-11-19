Mondiali 2026 chi può capitarci e le nazionali favorite per la finale playoff

Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è definito il quadro delle nazionali che affronteranno i playoff per gli ultimi quattro posti disponibili. Domani a Zurigo si svolgeranno i sorteggi delle semifinali e finali e l'Italia, inserita nella prima fascia (insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina) grazie al ranking Fifa, troverà un'avversaria di quarta fascia, ripescata in base ai risultati ottenuti in Nations League. CHI PUO' CAPITARCI - Gli Azzurri, quindi, pescheranno una tra Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord e Romania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mondiali 2026, chi può capitarci e le nazionali favorite per la finale playoff

News recenti che potrebbero piacerti

Gattuso si è lamentato delle troppe nazionali africane ai Mondiali. Al di là delle sterili polemiche del format, il suo è un pensiero grave alla luce della storia dell'Europa e del nostro Paese in particolare. - facebook.com Vai su Facebook

Mondiali 2026, chi può capitarci al sorteggio e le nazionali favorite per la finale playoff - Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è ... Da iltempo.it

Ecco le 42 squadre già qualificate ai Mondiali 2026, ne mancano ancora sei: quali sono - Gli slot per i Mondiali 2026 sono quasi tutti occupati: i gironi della fase di qualificazione hanno decretato le prime 42 partecipanti tra sorprese e grandi ... Lo riporta fanpage.it

Playoff Mondiali 2026 con l’Italia, come funzionano e chi si qualifica: il regolamento - Come funzionano i playoff per andare ai Mondiali 2026 e chi si qualifica: il regolamento degli spareggi e cosa serve all'Italia per qualificarsi alla Coppa ... Segnala fanpage.it