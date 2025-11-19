Mondiali 2026 chi può capitarci e le nazionali favorite per la finale playoff

Con la chiusura delle gare dei gironi di qualificazione dei Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico, si è definito il quadro delle nazionali che affronteranno i playoff per gli ultimi quattro posti disponibili. Domani a Zurigo si svolgeranno i sorteggi delle semifinali e finali e l'Italia, inserita nella prima fascia (insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina) grazie al ranking Fifa, troverà un'avversaria di quarta fascia, ripescata in base ai risultati ottenuti in Nations League.   CHI PUO' CAPITARCI - Gli Azzurri, quindi, pescheranno una tra Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord e Romania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

