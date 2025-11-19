L’evoluzione della rivalità tra i due dominatori del tennis mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha rappresentato uno dei temi principali trattati nel corso dell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Per la finale Sinner-Alcaraz in Australia io già ci metto la firma. Alcaraz ha puntato il mirino, adesso è molto più capace di puntare il mirino e raggiungere gli obiettivi. L’ha dimostrato un po’ anche in queste Finals. Credo che sia arrivato il momento della finale a Melbourne, sempre salvo inconvenienti che possono capitare nel tennis, però diciamo che c’è una buonissima possibilità che già subito a Melbourne si veda la finale tra loro due “, il pronostico di Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Vedo quattro nomi che potrebbero dare fastidio ogni tanto a Sinner e Alcaraz”