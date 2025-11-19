Mokka GSE l' Opel elettrica più veloce di sempre

L’Opel elettrica più veloce di sempre. Quella con due personalità, anzi tre. Da strada, da pista e da rally. È Opel Mokka GSE, ovvero Grand Sport Electric, versione sportiva elettrica di Mokka, l’auto che in un anno ha aumentato le sue vendite del 10%. C’è tutto il dna del motorsport in questa Mokka bifronte, già a guardarla: frontale Vizor, carrozzeria Detox priva di cromature e ispirata alla sostenibilità, paraurti e inserti della griglia prominenti in look speciali da rally, cerchi dedicati da 20 pollici con pinze gialle, la sigla GSE scritta qui e là, peccato per gli abbinamenti bicolori, soprattutto il grigio nero, che un po’ mortificano la sua indole da motorsport. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

