Modric Milan è tornato a Milanello | il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby della Madonnina Le ultime
Modric Milan, riecco il croato: il centrocampista ha fatto ritorno a Milanello e ha iniziato la preparazione per il Derby contro l’Inter Prosegue senza sosta il ritorno dei protagonisti rossoneri reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. La squadra di Massimiliano Allegri si sta ricomponendo rapidamente a Milanello, pronta a preparare nei dettagli l’attesissimo Derby . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter-Milan, per Modric primo derby di Milano dopo 42 giocati a Madrid #SkySport #SkySerieA Vai su X
? #Contra aidella Gazzetta: “Spero che Luka Modric aiuti il Milan a vincere lo scudetto” #acmilan #SempreMilan #ACMilan https://www.ilmilanista.it/news-milan/contra-modric-milan-vincere-scudetto/ - facebook.com Vai su Facebook