Modric Milan è tornato a Milanello | il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby della Madonnina Le ultime

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modric Milan, riecco il croato: il centrocampista ha fatto ritorno a Milanello e ha iniziato la preparazione per il Derby contro l’Inter Prosegue senza sosta il ritorno dei protagonisti rossoneri reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. La squadra di Massimiliano Allegri si sta ricomponendo rapidamente a Milanello, pronta a preparare nei dettagli l’attesissimo Derby . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

modric160milan 232 tornato a milanello il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del derby della madonnina le ultime

© Calcionews24.com - Modric Milan, è tornato a Milanello: il fuoriclasse croato ha ripreso la preparazione in vista del Derby della Madonnina. Le ultime

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Modric160milan 232 Tornato Milanello