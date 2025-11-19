Modifiche alla viabilità in piazza Pirandello per il Premio custodi dell’ambiente | come cambierà il traffico
Modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in piazza Pirandello ad Agrigento, in occasione del “Premio custodi dell’ambiente” in programma il 20 e 21 novembre al teatro Pirandello.L’ordinanza, firmata dal dirigente della polizia locale, Vincenzo Lattuca, prevede il divieto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
