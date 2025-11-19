Modifiche a circolazione treni per lavori a Napoli centrale

Tempo di lettura: 2 minuti Dalle ore 23 di venerdì 21 novembre alle ore 15 di domenica 23 novembre per consentire nuovi lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia. In particolare, alcuni treni del Regionale delle relazioni Napoli Centrale – Roma Termini (via Formia), Napoli Centrale-Cancello-Caserta e Napoli Centrale – Aversa – Caserta subiscono cancellazioni totali o parziali nella tratta Napoli C.le – Aversa e modifiche di orario. Inoltre, alcuni treni della relazione Napoli Centrale – Salerno – Sapri – Cosenza subiscono cancellazioni parziali nella tratta Napoli C. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

