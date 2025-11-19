Mobilitazione davanti ai supermercati Pam | il sindacato contro i licenziamenti del test del finto carrello

Firenze, 19 novembre 2025 – Mobilitazione per il 25 novembre davanti ai principali centri Pam: è questa la risposta dell’Unione sindacale di base (Usb) alla serie di licenziamenti avvenuti attraverso il ‘test del finto cliente’. L’ Usb esprime piena solidarietà per i lavoratori licenziati e parla di “ licenziamenti ingiustificati che colpiscono con sospetta precisione i lavoratori più anziani, quelli che hanno garantito per anni il funzionamento dei punti vendita e che oggi vengono trattati come numeri e costi da tagliare”. Da più territori arrivano segnalazioni di episodi simili. “Altri due lavoratori Pam licenziati col test del finto cliente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mobilitazione davanti ai supermercati Pam: il sindacato contro i licenziamenti del test del finto carrello

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Venezuela, Maduro lancia un appello alla mobilitazione a fronte delle minacciose manovre militari statunitensi davanti alle coste del Paese. L'oppositrice Machado ai soldati: "Disobbedite". #Tg1 Annapaola Ricci - facebook.com Vai su Facebook

#Venezuela, Maduro lancia un appello alla mobilitazione a fronte delle minacciose manovre militari statunitensi davanti alle coste del Paese. L'oppositrice Machado ai soldati: "Disobbedite". #Tg1 Annapaola Ricci Vai su X

Supermercati Pam, licenziati tre dipendenti dopo il test del “finto cliente”. Cos’è successo davvero - Pam avrebbe licenziato tre dipendenti dopo averli sottoposti al test del finto cliente, un controllo volto a verificare l'attenzione degli impiegati nei confronti di potenziali furti. money.it scrive

Test del Carrello: cos’è e perché ha causato il licenziamento dei dipendenti Pam - I sindacati hanno contestato aspramente i licenziamenti all'azienda, definendo il metodo utilizzato "un'imboscata" nei confronti dei lavoratori, facendo riferimento ad alcuni precedenti a Siena e a ... Segnala tg.la7.it

Cassieri di un supermercato licenziati con il “Test del carrello”. Di cosa si tratta - Nell’ultimo periodo, nei supermercati italiani ha preso sempre più piede il cosiddetto “Test del carrello”: una pratica messa in atto ai danni dei cas ... Come scrive dire.it