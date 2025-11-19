Mobilità green Redel completa le infrastrutture elettriche di Atam | tutti gli interventi
Redel ha ufficialmente concluso gli interventi infrastrutturali per la ricarica dei nuovi autobus elettrici Atam, segnando un passaggio storico per la mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria. Un’opera complessa, strategica e integralmente completata nel rispetto dei tempi previsti, a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
