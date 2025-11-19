Mobilità green Redel completa le infrastrutture elettriche di Atam | tutti gli interventi

Reggiotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Redel ha ufficialmente concluso gli interventi infrastrutturali per la ricarica dei nuovi autobus elettrici Atam, segnando un passaggio storico per la mobilità sostenibile della città di Reggio Calabria. Un’opera complessa, strategica e integralmente completata nel rispetto dei tempi previsti, a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

mobilit224 green redel completa le infrastrutture elettriche di atam tutti gli interventi

© Reggiotoday.it - Mobilità green, Redel completa le infrastrutture elettriche di Atam: tutti gli interventi

Contenuti che potrebbero interessarti

mobilit224 green redel completaRedel completa le infrastrutture elettriche Atam per la mobilità green di Reggio Calabria - Accompagnare le PA e operatori di mobilità nel percorso verso un futuro più pulito, moderno e tecnologicamente avanzato ... reggiotv.it scrive

Reggio. Redel completa le infrastrutture elettriche Atam per la mobilità green - REGGIO CALABRIA – Redel ha ufficialmente concluso gli interventi infrastrutturali per la ricarica dei nuovi autobus elettrici Atam, segnando un passaggio storico per la mobilità sostenibile della citt ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mobilit224 Green Redel Completa