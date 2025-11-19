Mo | media incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele

Iltempo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Beirut, 19 nov. (Adnkronos) - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya è stato annullato a causa delle pressioni israeliane. Lo riferiscono i media libanesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mo media incontro fra witkoff e negoziatore hamas annullato causa pressioni israele

© Iltempo.it - Mo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele

Scopri altri approfondimenti

mo media incontro witkoffMo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al- Come scrive lanuovasardegna.it

mo media incontro witkoffMedia, Witkoff non sarà oggi in Turchia - L'inviato Usa Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato a Axios funzio ... Lo riporta msn.com

Media, Witkoff vedrà funzionari Israele-Qatar domani a Roma - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare domani a Roma alti funzionari del Qatar e di Israele per proseguire i negoziati sulla ... Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Mo Media Incontro Witkoff