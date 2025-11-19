Mo | media incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele

Beirut, 19 nov. (Adnkronos) - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya è stato annullato a causa delle pressioni israeliane. Lo riferiscono i media libanesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele

Scopri altri approfondimenti

Ogni vocazione nasce dall’incontro con il Signore che si rivela in una comunità. Don Lorenzo Vacca sarà ordinato sacerdote il 29 novembre in Cattedrale a Cagliari. Continua a leggere su Kalaritana Media. - facebook.com Vai su Facebook

Carlos Alcaraz non trova scuse: secondo lo spagnolo, il medical timeout durante la finale non ha inciso sull’esito dell’incontro #Tennis #NittoATPFinals #Alcaraz #Sinner Vai su X

Mo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al- Come scrive lanuovasardegna.it

Media, Witkoff non sarà oggi in Turchia - L'inviato Usa Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato a Axios funzio ... Lo riporta msn.com

Media, Witkoff vedrà funzionari Israele-Qatar domani a Roma - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare domani a Roma alti funzionari del Qatar e di Israele per proseguire i negoziati sulla ... Si legge su notizie.tiscali.it