Mo | media incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele
Beirut, 19 nov. (Adnkronos) - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al-Hayya è stato annullato a causa delle pressioni israeliane. Lo riferiscono i media libanesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: media, incontro fra Witkoff e negoziatore Hamas annullato causa pressioni Israele - L'incontro programmato in Turchia tra l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Wtikoff e il capo negoziatore di Hamas Khalil al- Come scrive lanuovasardegna.it
Media, Witkoff non sarà oggi in Turchia - L'inviato Usa Steve Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ha rimandato il viaggio: lo hanno dichiarato a Axios funzio ... Lo riporta msn.com
Media, Witkoff vedrà funzionari Israele-Qatar domani a Roma - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, dovrebbe incontrare domani a Roma alti funzionari del Qatar e di Israele per proseguire i negoziati sulla ... Si legge su notizie.tiscali.it