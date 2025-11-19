Misterbianco quasi un milione di euro per il nuovo Centro per l' impiego
A Misterbianco sorgerà una nuova sede per gli uffici locali del Centro per l'impiego. Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro, dopo l'ottenimento di fondi per quasi un milione di euro dalla Regione Siciliana. L’intervento rientra nel Piano Regionale di Potenziamento dei Centri per l’Impiego ed è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
