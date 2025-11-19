Missili BrahMos nel cortile cinese | ecco cosa possono fare
Le Filippine stringono i muscoli presentando pubblicamente la prima batteria missilistica costiera BrahMos. Il dispositivo, operativo durante una cerimonia alla presenza dei Marines filippini, sottolinea il continuo impegno di Manila nel rafforzare la difesa costiera nel bel mezzo delle crescenti tensioni nel Mar Cinese Meridionale. Il sistema, posizionato a Zambales, si trova nel raggio d'azione di Scarborough Shoal. La posizione è stata mostrata in un filmato diffuso dal Presidential Broadcast Service (RTVM), che mostrava la disposizione completa della batteria, i veicoli di trasporto, le unità di supporto e il personale addetto all'addestramento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
