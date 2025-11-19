Miss Universo le concorrenti sfilano con i costumi nazionali

Lapresse.it | 19 nov 2025

Mercoledì gli organizzatori di Miss Universo hanno organizzato una sfilata in costume nazionale a Nonthaburi, in Thailandia. Le concorrenti hanno sfilato sul palco di un’arena a nord di Bangkok, indossando un costume che rendeva omaggio alla propria nazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

