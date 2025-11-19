Miss Universo i look da urlo per rappresentare i Paesi | dall' omaggio a Sanremo alla pelliccia coi lupi e gli abiti delle regine d' Egitto

Manca sempre meno alla finale di Miss Universo, prevista per venerdì 21 novembre 2025 in Thailandia, giorno in cui la giuria decreterà la donna più bella del mondo. Nelle. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Miss Universo, i look da urlo per rappresentare i Paesi: dall'omaggio a Sanremo alla pelliccia coi lupi e gli abiti delle regine d'Egitto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Sguardo ostile” di Miss Israele a Miss Palestina? Scoppia la polemica a Miss Universo - facebook.com Vai su Facebook

Miss Universo Thailandia, caos in diretta: Miss Messico lascia il palco dopo insulti, solidarietà tra concorrenti e applauso dalla presidente Sheinbaum #bellezza Vai su X

Miss Universo, i look da urlo per rappresentare i Paesi: dall'omaggio a Sanremo alla pelliccia coi lupi e gli abiti delle regine d'Egitto - Manca sempre meno alla finale di Miss Universo, prevista per venerdì 21 novembre 2025 in Thailandia, giorno in cui la giuria decreterà la donna più bella del mondo. Secondo msn.com

Miss Universo, chi à la vincitrice Sheynnis Palacios: è la prima vittoria del Nicaragua - La cerimonia di premiazione di Miss Universo 2023 si è tenuta sabato sera a San Salvador e, come da consuetudine, la vincitrice dello scorso anno, l'americana R'Bonney Gabriel, ha passato la corona ... Si legge su leggo.it