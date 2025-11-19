Mio padre era un ciclista scarso poi si ruppe una gamba | così nacque la maglia gialla

Ci sono storie imprenditoriali che nascono dalla passione prima ancora che dall'intuizione commerciale. La Santini Cycling è una di queste: un'eccellenza bergamasca che da sessant'anni veste i più grandi campioni del ciclismo mondiale, compreso chi indossa la maglia gialla del Tour de France e quella iridata del campionato del mondo. A raccontare questa avventura è Monica Santini, amministratrice delegata dell'azienda insieme alla sorella, che dalla sede milanese condivide con emozione ai microfoni del vodcast Money Vibez Stories, il percorso che ha portato un'impresa nata nel 1965 a diventare uno dei brand più riconosciuti nel panorama ciclistico internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Mio padre era un ciclista scarso, poi si ruppe una gamba: così nacque la maglia gialla"

