Minorenni e siti web vietati tra azzardo pornografia e vendita di alcol e sigarette | a Nordest il 90% dice sì allo stop

Secondo uno studio promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la collaborazione scientifica dell?Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Minorenni e siti web vietati tra azzardo, pornografia e vendita di alcol e sigarette: a Nordest il 90% dice sì allo stop

Approfondisci con queste news

In vigore le prime regole per impedire ai minorenni di accedere a siti come OnlyFans, YouPorn e PornHub. Ma esistono scappatoie - facebook.com Vai su Facebook

Siti pornografici vietati ai minorenni, da domani per accedere servirà un'app dedicata: come funzionerà Vai su X

Minorenni e siti web vietati tra azzardo, pornografia e vendita di alcol e sigarette: a Nordest il 90% dice sì allo stop - Secondo uno studio promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la collaborazione scientifica dell’Alta Scuola in Media, comunicazione e ... Scrive ilgazzettino.it

Siti porno vietati ai minori di 18 anni dal 12 novembre: stop all’autocertificazione. Ecco cosa accadrà a chi visita Pornhub e OnlyFans - Dal 12 novembre sarà impossibile accedere a siti come PornHub con la semplice autocertificazione. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Siti vietati ai minori e verifica dell’età: pochi portali in regola - Siti vietati ai minori e verifica dell’età: perché solo tre piattaforme si sono adeguate e come cambia l’accesso. Secondo notizie.it