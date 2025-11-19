Minniti | Il Mediterraneo è tornato al centro del mondo Il seminario italo-spagnolo

(Adnkronos) – Nel suo intervento al Dialogo Mediterraneo Italo-Spagnolo, organizzato a Roma da Med-Or e Real Instituto Elcano, il presidente della fondazione Marco Minniti ha tracciato una mappa delle tre grandi partite che oggi si giocano nella regione: il percorso verso una pace duratura in Medio Oriente, la crescente instabilità africana e la competizione globale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

