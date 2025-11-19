ministero della salute giovanni migliore direttore generale della comunicazione

Giovanni Migliore, presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) e dg dell’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale della Puglia, è stato designato come nuovo direttore generale della Comunicazione del ministero della Salute. Chi è Giovanni Migliore. Migliore, 64 anni, è originario di Palermo ed è docente di Direzione strategica delle aziende sanitarie presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari e vanta una lunga carriera nel management sanitario pubblico. In passato (2018-2024) è stato anche direttore del Policlinico di Bari. Al momento, come detto, è presidente della Fiaso (ricopre l’incarico dal 2021) e dg della AReSS Puglia (dal 2024). 🔗 Leggi su Lettera43.it

