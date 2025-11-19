Ministero della Salute Giovanni Migliore direttore generale della Comunicazione
Giovanni Migliore, presidente Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) e dg dell’Agenzia Strategica Regionale per la Salute e il Sociale della Puglia, è stato designato come nuovo direttore generale della Comunicazione del ministero della Salute. Chi è Giovanni Migliore. Migliore, 64 anni, è originario di Palermo ed è docente di Direzione strategica delle aziende sanitarie presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari e vanta una lunga carriera nel management sanitario pubblico. In passato (2018-2024) è stato anche direttore del Policlinico di Bari. Al momento, come detto, è presidente della Fiaso (ricopre l’incarico dal 2021) e dg della AReSS Puglia (dal 2024). 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche questi approfondimenti
Al ministero della Salute arriva un nuovo direttore generale della Comunicazione. È Giovanni Migliore, palermitano, già direttore del Policlinico di Bari, poi dell’Aress (l’Agenzia sanitaria strategica della Puglia) e dal 2021 a capo della Fiaso, la Federazione del - facebook.com Vai su Facebook
"Ministero della Salute" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ministero della Salute. Giovanni Migliore sarà il nuovo Dg della Comunicazione - Come già anticipato sarà proprio il Presidente della Fiaso e direttore dell’Aress Puglia ad occupare ... Segnala quotidianosanita.it
Sanità, Giovanni Migliore (vicino a Gemmato) sarà il nuovo direttore generale della Comunicazione. Ma la nomina fa discutere - Lui tira dritto: "Ho ottemperato a tutte le procedure previste" ... Riporta affaritaliani.it
Salute, promosso l’amico plurimputato di Gemmato - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Salute, promosso l’amico plurimputato di Gemmato" pubblicato il 19 Novembre 2025 a firma di Alessandro Mantovani ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it