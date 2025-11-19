Milano una Cabina Rosa per imparare ad ascoltare chi chiede aiuto

Sbircialanotizia.it | 19 nov 2025

In una Milano che corre e spesso non si guarda intorno, A-Tono ETS decide di rallentare e proporre un gesto semplice: mettersi davvero in ascolto. Con Cabina Rosa la telefonata diventa esperienza pubblica, per riconoscere la violenza sulle donne quando è ancora nascosta e trasformare un bisogno di aiuto in risposta concreta. Un segnale di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

