Milano studente accoltellato nella movida | i due 18enni rischiano fino a 20 anni

19 nov 2025

Per le imputazioni che vengono loro contestate, aggravanti comprese, i due 18enni in carcere da ieri per aver rapinato e tentato di uccidere uno studente di 22 anni, aggredito il 12 ottobre nella zona della movida di corso Como a Milano, rischiano condanne a pene fino a 20 anni di reclusione. Pene che in abbreviato potrebbero scendere fino a 14 anni o poco meno in caso di rito abbreviato.

milano studente accoltellato nella movida i due 18enni rischiano fino a 20 anni

© Feedpress.me - Milano, studente accoltellato nella movida: i due 18enni rischiano fino a 20 anni

