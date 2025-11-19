Milano studente accoltellato nella movida | i due 18enni rischiano fino a 20 anni

Per le imputazioni che vengono loro contestate, aggravanti comprese, i due 18enni in carcere da ieri per aver rapinato e tentato di uccidere uno studente di 22 anni, aggredito il 12 ottobre nella zona della movida di corso Como a Milano, rischiano condanne a pene fino a 20 anni di reclusione. Pene che in abbreviato potrebbero scendere fino a 14 anni o poco meno in caso di rito abbreviato.

