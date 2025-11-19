Milano rimarrà disabile il ventiduenne picchiato

A Milano, un giovane di 22 anni è stato picchiato, rapinato e accoltellato da un gruppo di coetanei. Il giovane ha riportato lesioni permanenti a una gamba. È accaduto nella notte dello scorso 12 ottobre. Oggi la Polizia di Stato ha arrestato cinque suoi coetanei della zona di Monza. Milano, gli a rrestati sono due 18enni e 3 minori. I cinque aggressori sono tre 17enni e due 18enni, stamani hanno subito l’arresto su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Molto amici tra loro, i due maggiorenni hanno piccoli precedenti, rispettivamente per un furto e un possesso di arma bianca. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com