Milano Music Week 2025 giorno 4 con Cremonini BigMama Allevi
Il programma del giorno 4 della Milano Music Wee k 2025, grande attesa per Cesare Cremonini e Giovanni Allevi. Fino al 23 novembre Milano ospita la nona edizione della Milano Music Week, diventando un palcoscenico diffuso con concerti, dj set, showcase, workshop e panel, dove artisti, professionisti e appassionati celebrano la musica promuovendo inclusione e innovazione. Il programma di domani, giovedì 20 novembre, è ricco di appuntamenti. Palazzina Appiani ospiterà alle ore 10.30 la Masterclass in programmazione musicale per la radio, organizzata da Radio Speaker, un’occasione per scoprire i segreti del mestiere e comprendere come nasce una programmazione radiofonica di successo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
