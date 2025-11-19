Milano le intercettazioni CHOC dei 5 aggressori del 22enne bocconiano | Magari schiatta bro' così non parla; voglio vedere se ho picchiato duro

Decisive, per gli investigatori, sono i messaggi chat e le intercettazioni ambientali raccolte nella sala d'aspetto del Commissariato prima degli interrogatori. Le conversazioni raccolte dimostrano un preoccupante scollamento dalla realtà e l'assenza di rimorso verso quanto fatto "Non lo sai. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, le intercettazioni CHOC dei 5 aggressori del 22enne bocconiano: "Magari schiatta bro', così non parla; voglio vedere se ho picchiato duro"

Altri contenuti sullo stesso argomento

«È in fin di vita, così almeno non parla», arrestati i ragazzi del pestaggio in corso Como a Milano: incastrati da intercettazioni e telecamere. La vittima resterà invalida Vai su X

Furti macabri nel cuore di Milano: dipendenti e ex dipendenti comunali accusati di sottrarre oro e preziosi dai defunti. Le indagini, tra intercettazioni e perquisizioni tra Milano e Lodi, stanno facendo emergere un sistema inquietante - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellamento a Milano, studente 22enne resta invalido, intercettazioni choc: «Quello è in coma bro’, bene così non parla. Gli stacco tutti i cavi». - Un giovane studente di 22 anni è stato ferito gravemente da un gruppo di cinque ragazzi tra i 17 e i 18 anni in zona Garibaldi a Milano; le intercettazioni parlano chiaro: «Quello è in coma bro’, bene ... Lo riporta msn.com

Aggressione al 22enne bocconiano a Milano, le frasi choc della banda di corso Como: «Speriamo che muoia, così non parla» - Le intercettazioni in Questura dei cinque arrestati per il pestaggio in corso Como ripreso da una telecamera: «La prossima volta ci bardiamo» ... Segnala msn.com

Milano, intercettazioni shock: cosa hanno detto gli aggressori dello studente bocconiano - Intercettazioni shock per quanto riguarda gli aggressori dello studente di Milano. Scrive milano.cityrumors.it