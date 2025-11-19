Milano ha un problema sicurezza? Le notti violente dei giovani mettono paura E la politica litiga

Repubblica.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha il numero più alto di denunce, ma il sindaco replica: “Qui più fiducia nella giustizia”. Gli esperti: “Il disagio dei giovani di oggi non ha nulla a che fare con la trasgressione adolescenziale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

milano ha un problema sicurezza le notti violente dei giovani mettono paura e la politica litiga

© Repubblica.it - Milano ha un problema sicurezza? Le notti violente dei giovani mettono paura. E la politica litiga

Contenuti che potrebbero interessarti

milano ha problema sicurezzaQualità della vita 2025, il sindaco Sala: «Bene Milano prima in classifica. Continuiamo a lavorare sulla sicurezza» - Durante l’evento in diretta sulla Qualità della vita 2025, il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto su temi caldi che vedono protagonista la città di Milano: housing sociale, trasporti e Milano- Come scrive italiaoggi.it

milano ha problema sicurezzaMilano e le classifiche a due facce: al top in Italia per qualità della vita, ma sul gradino più basso per la sicurezza - Pubblicata la classifica realizzata da Italia Oggi e Ital Communications con l’università Sapienza di Roma. Segnala msn.com

Sicurezza a Milano: Majorino (Pd) chiede "un patto serio con il Governo" - Botta e risposta tra Pd e FdI dopo l’accoltellamento di una donna in pieno centro a Milano. Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Ha Problema Sicurezza