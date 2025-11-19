Milano ha un problema sicurezza? Le notti violente dei giovani mettono paura E la politica litiga
Ha il numero più alto di denunce, ma il sindaco replica: “Qui più fiducia nella giustizia”. Gli esperti: “Il disagio dei giovani di oggi non ha nulla a che fare con la trasgressione adolescenziale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Denzel Dumfries rientra a Milano a causa di un problema alla caviglia ? Il terzino olandese, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avvierà un percorso di riabilitazione per tornare al top contro il Milan La presenza non sembra essere a risc - facebook.com Vai su Facebook
Uno studente della Bocconi di 22 anni è stato accoltellato a Milano da cinque ragazzi di meno di vent’anni. La notizia è stata tenuta bassa dai media ma è una cosa enorme. Lo studente resterà paralizzato a una gamba. E i coetanei che lo hanno colpito sono Vai su X
Qualità della vita 2025, il sindaco Sala: «Bene Milano prima in classifica. Continuiamo a lavorare sulla sicurezza» - Durante l’evento in diretta sulla Qualità della vita 2025, il sindaco Giuseppe Sala è intervenuto su temi caldi che vedono protagonista la città di Milano: housing sociale, trasporti e Milano- Come scrive italiaoggi.it
Milano e le classifiche a due facce: al top in Italia per qualità della vita, ma sul gradino più basso per la sicurezza - Pubblicata la classifica realizzata da Italia Oggi e Ital Communications con l’università Sapienza di Roma. Segnala msn.com
Sicurezza a Milano: Majorino (Pd) chiede "un patto serio con il Governo" - Botta e risposta tra Pd e FdI dopo l’accoltellamento di una donna in pieno centro a Milano. Scrive affaritaliani.it