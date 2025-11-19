Milano fa fuggire gli chef? Come sopravvivere nella città più difficile d’Italia

Gamberorosso.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la decisione di Viviana Varese che sta per chiudere il suo Polpo, analizziamo in modo semiserio le categorie che hanno successo e quelle con le sale vuote. Tra errori di valutazioni e stanche ripetizioni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

