Milano fa fuggire gli chef? Come sopravvivere nella città più difficile d’Italia

Dopo la decisione di Viviana Varese che sta per chiudere il suo Polpo, analizziamo in modo semiserio le categorie che hanno successo e quelle con le sale vuote. Tra errori di valutazioni e stanche ripetizioni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù: i clienti si affidano all’ispirazione dello chef - A Milano esiste un ristorante giapponese senza menù, dove i clienti si affidano all'ispirazione dello chef: ecco dove si trova e quanto costa ... Segnala fanpage.it

Chiude la trattoria 'Polpo' in Porta Venezia, la chef: "A Milano chi guadagna 2.500 euro fa fatica a uscire a cena" - Gli incassi del ristorante sono calati del 30 per cento tra 2024 e 2025, ma la chef ha detto che non chiude per problemi economici ... Riporta milanotoday.it

A Milano chiude "Polpo", il ristorante della chef stellata Viviana Varese: "La gente ha meno soldi" - Io ho i miei progetti, ma a Milano i ristoranti di fascia media soffrono" ... Scrive affaritaliani.it