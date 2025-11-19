AGI - L'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato la risoluzione proposta dall'Italia sulla Tregua Olimpica in vista dei Giochi olimpici invernali e paralimpici di Milano-Cortina 2026, in programma a febbraio. Il testo è stato facilitato dall’Italia, in qualità di Paese ospitante, in collaborazione con il Comitato olimpico internazionale e la Fondazione Milano-Cortina. Più di 160 paesi delle Nazioni Unite hanno co-sponsorizzato la proposta italiana. “Il fatto che la risoluzione sia stata adottata per consenso assume un significato importantissimo”, ha commentato l’ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Milano-Cortina, Onu approva la risoluzione sulla Tregua Olimpica