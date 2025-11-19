Milano accoltellato studente Bocconi per 50 euro

Proseguono le indagini sull’aggressione durante una rapina da 50 euro. Tra gli arrestati, tre minorenni. Episodio che richiama l’attenzione sul disagio giovanile e sui modelli sbagliati. Servizio di Elena Seno e Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, accoltellato studente Bocconi per 50 euro

