Milan verso il calciomercato | Kristensen torna di moda In attacco arriva Fullkrug?
Il Milan continua a lavorare in ottica mercato. Fullkrug e Kristensen, tutto quello che c'è da sapere in ottica rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Verso Inter-Milan, 2023, quando Lautaro ha deciso di mandarci in estasi. TUTTI! ? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Dumfries verso il forfait contro il Milan. Il recupero dell’olandese non è semplice e si scalda Carlos Augusto sulla destra. Vai su X
Calciomercato Milan, pronto un rinforzo in difesa per Allegri: arriva dalla Serie A - Tare è pronto a regalare un nuovissimo rinforzo in difesa al Milan di Massimiliano Allegri: ecco tutti i dettagli sull'affare ... Riporta spaziomilan.it
Mercato Milan: Kristensen dell'Udinese obiettivo per la difesa - Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe tornare sul mercato a gennaio per prendere non solo un attaccante, ma anche un difensore. Scrive milannews.it
Non ha convinto, a gennaio il nuovo acquisto saluta il Milan - Dall'estero al Milan, ma nella finestra invernale del calciomercato potrebbe lasciare la maglia rossonera per giocare e fare esperienza. Si legge su milanlive.it