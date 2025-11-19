Milan notizia ufficiale | c’è l’accordo totale

In vista del derby di Milano, per i rossoneri arriva una notizia che cambierà la stagione. L’accordo è totale e il Milan è pronto a cambiare faccia. Il Milan si prepara a rientrare in campo dopo la pausa per le Nazionali con un obiettivo chiaro: ritrovare continuità e mettere alle spalle le incertezze che hanno contraddistinto l’ultimo mese. La classifica resta positiva, ma il rendimento altalenante – soprattutto contro le squadre di bassa fascia – ha imposto a Massimiliano Allegri un lavoro profondo sul piano mentale e tattico. A Milanello il clima è stato di concentrazione, con l’allenatore impegnato a ricostruire certezze in un gruppo che, per larghi tratti della stagione, ha dovuto fare i conti con un numero impressionante di infortuni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

