Milan il derby si avvicina | le parole di Collovati Recuperato un big Thiago Silva arriva?
Le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, martedì 18 novembre 2025: tra campionato, calciomercato e tanto altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
-, Sarà Simone Sozza di Milano, ma della sezione di Seregno, a dirigere il Derby della Madonnina di Domenica tra Inter e Milan. Un match non inedito per Sozza che arbitrerà il Derby di Milano per la terz Vai su X
#Derby, #Allegri alza il muro in difesa: #Milan in campo con il terzetto dei grandi numeri - facebook.com Vai su Facebook
Tare suona la carica per il derby: “Sempre preferito il Milan!”, poi sullo Scudetto - Il dirigente rossonero accende ulteriormente il tanto atteso match contro l'Inter. spaziomilan.it scrive
Tare alza la posta 'Milan da scudetto e il derby si vince' - Per rafforzare lo spirito di squadra, il Milan si è ritrovato a cena fuori martedì come documentato dalle foto social di alcuni giocatori. Da ansa.it
Milan, Tare: "Derby? Queste partite si vincono, non si giocano" - Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, durante un intervento al Social Football Summit: "Il derby? Come scrive sport.sky.it