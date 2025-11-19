Milan Femminile Sorelli | Fortunata perché ho avuto il sostegno della mia famiglia

Pianetamilan.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Women at the Top, organizzato da Il Sole 24 Ore, Nadine Sorelli del Milan Femminile ha rilasciato delle dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile sorelli fortunata perch233 ho avuto il sostegno della mia famiglia

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Sorelli: “Fortunata perché ho avuto il sostegno della mia famiglia”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

milan femminile sorelli fortunataMilan Femminile, domani alle 18 la gara in casa del Como - Domani sera alle 18 il Milan sarà impegnato sulla campo del Como nella gara valida per la 6^ giornata della Serie A Women. Segnala milannews.it

Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli - Ecco la nota ufficiale del club rossoner: "Nella giornata di ieri, durante la gara AC Milan- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Sorelli Fortunata