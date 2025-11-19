Milan Collovati | Rivera è stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi Ecco perché …
Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, racconta in esclusiva a 'PianetaMilan.it' i suoi ricordi dei derby di Milano e svela i più grandi compagni di squadra con cui ha giocato, da Rivera a Beccalossi e Rummenigge. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Top @acmilan #News: le parole in esclusiva di #Collovati e le ultime verso il #derby. Ecco il difensore per gennaio - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina #InterMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Calciomercato #Mercato #transfers Vai su X
Si avvicina il derby: ecco la TOP XI misto di 2 squadre Poi c'è un'altra Top: Collovati a Ronaldo, passando per Pirlo! I doppi ex di Inter e Milan: per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com Vai su Facebook
SOLO MILAN, Collovati: 'Inzaghi vicino alla filosofia di Berlusconi. El Shaarawy dimostri di valere il Milan! Su Balo...' - Fulvio Collovati è un ex difensore, classe '57, cresciuto nelle giovanili del Milan dove poi ha giocato dalla 1976 al 1982 prima di passare ai cugini dell'Inter. Riporta calciomercato.com
Milan, Collovati controcorrente: 'Il mercato di Maldini è stato fallimentare' - L'ex calciatore Fulvio Collovati, intervenuto a Rai Sport, ha commentato così l'addio di Paolo Maldini al Milan: "La notizia può essere sorprendente, però non mi stupisce. Si legge su calciomercato.com
Milan club Rivera val di Serchio in festa per i suoi primi 45 anni - Al ristorante Eat Valley di Ghivizzano si è tenuta la consueta cena natalizia del Milan club Rivera val di Serchio (nella foto). Da lanazione.it