Milan Collovati | Rivera è stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi Ecco perché …

Pianetamilan.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter, racconta in esclusiva a 'PianetaMilan.it' i suoi ricordi dei derby di Milano e svela i più grandi compagni di squadra con cui ha giocato, da Rivera a Beccalossi e Rummenigge. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Collovati: “Rivera è stato il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Ecco perché …”

