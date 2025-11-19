Migranti sfruttati | Pagati 4 ore non 12 Moglie o marito offerti per 10mila euro
Siena, 19 novembre 2025 – “ Sfruttamento legalizzato”. La busta paga c’è. Esiste. Peccato che non rilevi che l’operaio lavora 12 ore anziché le 4 registrate. La maggior parte riceve retribuzioni irregolari. Lavora in ’grigio’. Di più. Chi va nei campi, negli oliveti e nei vigneti sovente è ospite dei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria per migranti. Che, come noto, non possono avere un’attività che genera reddito superiore all’assegno sociale che viene dato loro come aiuto dallo Stato. “Un elemento che favorisce per sé – spiega Andrea Biagianti, segretario Flai Cgil di Siena – la logica dell’illegalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
