Migranti morti nel Mediterraneo una pergamena in marmo per ricordarli
Il Comune di Comitini ha approvato un impegno di spesa per l’acquisto e l’installazione al cimitero comunale di una pergamena in marmo bianco di Carrara, dedicata alla memoria dei migranti morti nel mar Mediterraneo.Il business dei migranti nell'Agrigentino, quanto costa dare ospitalità e il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
