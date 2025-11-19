Migranti Meloni | Protocollo Albania funzionerà con nuovo patto asilo Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025 "Quando entrerà in vigore il patto di migrazione e asilo, i centri per i migranti in Albania funzioneranno esattamente come avrebbero dovuto funzionare dall'inizio. La responsabilità non è la mia. Sono passati 2 anni e noi arriveremo 2 anni dopo a fare esattamente quello che avremmo potuto fare 2 anni prima e penso che ciascuno si assumerà le proprie responsabilità". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il Primo ministro albanese Edi Rama al termine del vertice intergovernativo Italia-Albania. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online