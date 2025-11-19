Migranti l’asse Meloni-Ue passa per il Piano Mattei E Piantedosi non le manda a dire | Sui centri in Albania azione ostile di alcuni giudici
Il dibattito sui flussi migratori torna al centro della scena politica europea e nazionale, segnando una convergenza tra l’azione del Governo italiano e le posizioni di Bruxelles. Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della commissaria Ue Dubravka Suica delineano una strategia basata sul contrasto all’irregolarità. La gestione dei canali legali. E il coinvolgimento comunitario. Migranti, la spinta di Meloni e il monito di Bruxelles. E allora, non stupisce certo che, parlando da Palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier croato, Giorgia Meloni abbia rimarcato l’importanza della collaborazione transfrontaliera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Italia e Albania rafforzano l’asse con accordi su migranti ed energia - facebook.com Vai su Facebook
Meloni rinsalda l'asse con l'Albania per tenere 25 migranti nei Cpr (di F. Olivo) Vai su X
Migranti, Meloni: centri in Albania funzioneranno con nuovo Patto Ue - "In ogni caso, indipendentemente da ciò che faremo da qui all'entrata in vigore del Patto Ue per la migrazione e l'asilo, i centri in Albania funzioneranno esattamente come ... Secondo quotidiano.net
Migranti, Meloni: Protocollo Albania funzionerà con nuovo patto asilo Ue - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2025"Quando entrerà ... Si legge su msn.com
Economist promuove “modello Meloni’ sui migranti/ Più visti per assunzioni: Italia premia immigrazione legale - Meloni ottiene un tavolo UE per riforma migranti: intanto l'Economist promuove il modello italiano sui flussi regolari dei lavoratori extra europei Il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, con ... Da ilsussidiario.net