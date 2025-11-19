Mi sono fratturato due vertebre sul set di Harry Potter Sono paralizzato se potessi camminare tornerei al cinema domani | la storia di David Holmes
David Holmes, ex stuntman professionista, ha prestato il suo corpo e la sua abilità come controfigura di Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter. Durante la sua carriera, Holmes ha volato innumerevoli ore su una scopa da Quidditch, si è lanciato dal castello di Hogwarts, ha esplorato ambientazioni subacquee e ha affrontato il temibile Lord Voldemort in numerose scene d’azione. Ma nel gennaio 2009, la sua vita ha subito una svolta drammatica quando, durante le riprese sul set, un terribile incidente gli ha causato la frattura di due vertebre, lasciandolo paralizzato dal petto in giù. Holmes nel libro “Il ragazzo che è sopravvissuto” (Salani Editore) racconta alcuni aspetti poco noti dell’industria cinematografica e della sua vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
