Ariana Grande si prepara a un cambiamento profondo che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera. A 32 anni, la pop star ha raccontato che il tour “Eternal Sunshine”, previsto per il 2026, potrebbe essere l’ultimo prima di una lunga pausa dal mondo della musica. Nel podcast “Good Hang”, conversando con Amy Poehler, l’artista ha espresso il desiderio di rallentare dopo oltre un decennio di successi e pressioni internazionali. “Non voglio dire nulla di definitivo. So che sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mi fermo qui”: la star pronta a dire addio alla musica (almeno per ora)

