Mi butto sotto una macchina | il grido del 12enne di Catania che rischia l’allontanamento dalla madre La Garante denuncia il grave stato psicologico
«Proprio in queste ore Marco, nome di fantasia, ragazzo catanese di 12 anni, potrebbe essere tolto alla madre, con la quale convive, per essere collocato presso il padre. Per i successivi tre mesi Marco non rivedrebbe sua madre, salvo riprendere a incontrarla in seguito e in ambito protetto». Così Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l'adolescenza, che ricostruisce poi la vicenda. 🔗 Leggi su Feedpress.me
