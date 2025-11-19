Metoxè organizza screening senologico gratuito nel segno della prevenzione

SANNICOLA – Prevenzione del tumore al seno e cura di sé: l’associazione Metoxè, attiva nel sostegno e nella sensibilizzazione delle donne, rinnova il suo impegno nella campagna Ottobre Rosa e offre alle donne la possibilità di effettuare uno screening senologico gratuito, un controllo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

