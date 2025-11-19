Metodo collegiale che esclude qualunque forma di gestione verticistica Ap prende le distanze da Verdecchia

Ternitoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È una scelta che rispettiamo, come rispettiamo la libertà di ogni consigliere di intraprendere il percorso politico che ritiene più conforme alle proprie convinzioni personali. Tuttavia, riteniamo importante ribadire che l’amministrazione sta portando avanti con coerenza e responsabilità le. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Metodo Collegiale Esclude Qualunque